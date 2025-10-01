Ирек Файзуллин: выпускники строительных вузов должны работать по распределению

Выпускники строительных вузов, которые учились на бюджетной основе, должны какое-то время работать по распределению, иначе отрасли не хватит кадров для технологического прорыва. Об этом заявил сегодня на пленарной сессии «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Я как человек, который когда-то распределялся по окончании строительного института, считаю, что в строительной отрасли человек, получивший бюджетное образование, должен какое-то время отработать по распределению, – заявил министр. – Сейчас такой опыт есть по некоторым специальностям в медицинской отрасли. Мои заместители говорят: как мы их привяжем, если предприятие частное? Но в строительной отрасли практически негосударственных структур не осталось. Эту форму мы должны отработать. Я говорю об этом публично, потому что в этом направлении мы в любом случае будем двигаться. А бизнес должен стать заказчиком».

Екатеринбург, Елена Владимирова

