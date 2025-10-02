Между Y и Z: почему зиллениалы стали самым гибким и адаптивным поколением

В медиапространстве все чаще начинают говорить о зиллениалах – людях, родившихся на стыке поколений Y и Z, примерно между 1995 и 2000 годами. Они оказались на границе двух технологических эпох – в детстве застали аналоговую реальность, но взрослели уже в период бума соцсетей и смартфонов. В чем уникальность этого микропоколения и почему их нельзя отнести к миллениалам и зумерам, рассказала «Новому Дню» кандидат философских наук, директор департамента философии УрФУ Ирина Симонова.

Зиллениалы – это «прагматичные идеалисты», они стараются использовать любые возможности как для своего развития, так и для достижения комфорта, верят в глобальные ценности, но при этом руководствуются здравым смыслом. «Балансирование между индивидуализмом и коллективизмом; социальная ответственность при сохранении прагматичного взгляда на жизнь; гибкость мышления и готовность к постоянному обучению, поскольку ценность технологий возрастала на их глазах – вот ключевые особенности зиллениалов. Вокруг них разворачивалась специфичная культурная среда. Их формирование происходило под влиянием традиционных медиа (телевидение, кино), новых цифровых платформ (социальные сети, YouTube), гибридных форматов образования и смешанных моделей социального взаимодействия. Их ценности глобальны, но устраивать жизнь по принципам разумности и комфорта, опираясь на свои потребности, для них свято. Всё, что попадает им в руки, становится инструментом для улучшения их жизни», – говорит эксперт.

По ее словам, портрет зиллениала складывается из нескольких уникальных черт. Во-первых, это двойственный опыт развития – существование в реальном и цифровом мирах сформировало у них гибкое сознание. Во-вторых, технологическая адаптивность – они органично сочетают живое общение с коммуникацией в цифровой среде. В-третьих, мышление-мультитач – зиллениалы могут эффективно работать с множеством информационных потоков, или, другими словами, их мозг привык к постоянному информационному шуму и научился спокойно в нем жить, не перегружаясь.

На фоне зумеров они выделяются гибкостью в общении, склонностью к консерватизму, а также развитым критическим мышлением. При этом они в большей степени сфокусированы на личных удовольствиях в отличие от домашних и семейных Z. А от миллениалов их отличает более активное стремление к балансу между работой и личной жизнью. Они лояльны к технологиям во всех сферах, гибки в работе, больше ценят комфорт на рабочем месте и дома, открыты к разнообразию, легко относятся к виртуальному общению и не скрывают эмоций и своего мнения.

Ирина Симонова также отметила, что зиллениалы – это поколение осознанного выбора. В медиа они легко переключаются между длинными и коротким форматами, но фильтруют весь контент на предмет вреда и пользы для саморазвития. Информационная гигиена – это про них. В финансах они создают спрос на альтернативные формы инвестиций, но всегда с подстраховкой – придерживаются стратегий финансовой защиты и умеют планировать. Эти люди строят культуру заботы о себе и своем благополучии, у них высокий запрос не просто на качественный и красивый, но еще и на экологичный и социально ответственный продукт. «Всё это интересно и по-своему ново, – резюмирует собеседница агентства. – Таких людей, живущих по-другому, мы и называем зиллениалами. Они популяризируют определенное отношение к жизни. Но зиллениалы его не придумали – это результат адаптации в новых условиях».

Екатеринбург, Дарья Деменева

