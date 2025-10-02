Организаторша экзаменов по русскому языку и ее сообщник-иностранец пойдут под суд за легализацию мигрантов

В Железнодорожный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранных граждан в России и коррупционных преступлениях.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в деле два обвиняемых – 43-летняя жительница Екатеринбурга и 40-летний уроженец одной из азиатских республик.

Женщина несколько лет возглавляла ООО «Юридическое агентство Союз мигрант», которое проводило для иностранцев экзамены по русскому языку и основам российского законодательства. Вместе со своим знакомым, который пользовался авторитетом в среде мигрантов, она поставила на поток незаконную легализацию приезжих.

Мужчина подыскивал не говорящих по-русски мигрантов, которым нужен был сертификат об успешной сдаче экзамена, а его сообщница заранее давала экзаменующимся правильные ответы на задания. В дальнейшем иностранцам предоставлялись сертификаты об успешной сдаче экзамена, которые помогали им легализоваться на территории страны. Таким образом фигуранты организовали незаконное пребывание в России нескольких десятков иностранных граждан.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенном группой лиц по предварительному сговору, женщина, помимо этого, обвиняется в получении взятки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

