Три боксера RCC вошли в состав сборной России

Три боксера RCC Boxing вошли в состав национальной сборной России и отправляются на турнир IBA в Дубай, где со 2 по 13 декабря пройдет Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Это чемпионы России-2025 Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов, все они тренируются в Академии единоборств РМК. Сейчас спортсмены находятся в расположении сборной и готовятся к предстоящему турниру.

Отметим, по итогам чемпионата мира будет определено 13 чемпионов – по одному в каждой весовой категории.

Екатеринбург, Елена Сычева

