«Мы строим целые районы-города»: до 2030 года на Урале планируется ввести не менее 16 млн квадратных метров жилья

Свердловская область в 12-й раз приняла XII Международный форум и выставку «100+ TechnoBuild», почетным гостем которого стал министр строительства РФ Ирек Файзуллин. На пленарной сессии «Технологический прорыв», собравшей видных экспертов отрасли со всей страны, выступил губернатор Денис Паслер.

Приветствуя гостей и участников форума, глава региона заявил: «Технологический прорыв прежде всего должен способствовать достижениям целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», то есть служить людям. Облегчать труд строителей, сокращать строительный цикл, формировать комфортную среду для жизни граждан. Именно строительная отрасль создает пространство для жизни людей, и важно, чтобы это пространство было гармоничным, комфортным, открывало для людей новые возможности быть счастливыми».

Губернатор напомнил, что Свердловская область уже много лет уверенно входит в первую десятку регионов по объему ввода жилья. Ежегодно здесь сдается в эксплуатацию не менее 3 млн кв. м жилых площадей. Высокий уровень развития отрасли подтверждается тем, что на уральском рынке представлены все самые передовые компании России. Градостроительный потенциал региона составляет более 20 млн кв. м, до 2030 года планируется ввести не менее 16 млн кв. м жилья.

«Мы строим уже не отдельные жилые комплексы, а целые районы-города, такие как Академический, рассчитанный на 350 тысяч жителей, Солнечный, Новокольцовский, где мы с вами сейчас находимся. Только с начала этого года было выдано более 140 разрешений на строительство на 2 млн кв.м, и все это – современные, высокотехнологичные комплексы», – рассказал Денис Паслер.

Губернатор Свердловской области также отметил, что регион имеет опыт создания собственных инновационных производств стройматериалов. На территории региона выпускается 14 основных групп строительных материалов. При этом предприятия решают и экологические задачи по утилизации шламов и отходов сжигания твёрдого топлива.

Также Свердловская область поступательно занимается кадровым вопросом. В Уральском федеральном университете создана кафедра информационного моделирования, в Екатеринбурге располагается и один из ведущих архитектурных вузов страны, а строительный кластер проекта «Профессионалитет» объединил 6 индустриальных партнёров и 9 образовательных учреждений. Строительные компании формируют для него заказ на подготовку кадров, а предприятия как заказчики создают условия для их обучения и трудоустройства.

В заключение своего выступления Денис Паслер подчеркнул, что Свердловская область всегда готова делиться с другими регионами накопленным опытом.

