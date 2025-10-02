В Екатеринбурге пройдёт кадровый форум для молодёжи и креативных индустрий

Городской молодёжный кластер «Салют» и креативный кластер «Домна» 22 и 23 октября станут площадками для большого кадрового форума «Включай себя». Мероприятие поможет всем, кто заинтересован в развитии в креативных индустриях, познакомиться с работодателями в этой сфере. Участники смогут послушать выступления спикеров, пообщаться с экспертами по найму, потренироваться в написании резюме и записаться на стажировку.

Как отмечают организаторы, форум будет полезен людям творческих профессий и молодёжи, которая находится в процессе самоопределения. К участию в мероприятии приглашаются студенты, самозанятые, профессионалы, а также волонтёры. Большой блок будет посвящён вопросам дальнейшей реализации людей из волонтёрских движений, а также первым шагам в новую сферу именно через волонтёрство.

Форум организовали правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития региона и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). К проекту присоединились компании сфер промышленного дизайна, моды, IT, киноиндустрии, медиа, рекламы и организации событий. Посетить мероприятие можно бесплатно, но нужно пройти регистрацию на сайте.

«Мы провели много мероприятий, направленных на кооперацию – подрядчиков с заказчиками, экспортёров с иностранными партнёрами. В таких событиях очень важно собрать взаимно заинтересованную аудиторию. Для форума «Включай себя» мы заранее запрашиваем информацию у участников: например, в форме регистрации нужно будет уточнить готовность отправить резюме. В свою очередь, компании-работодатели также готовят много полезных активностей и информацию о свободных вакансиях», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Екатеринбург, Таисья Исупова

