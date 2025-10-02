Строительство медкластера и бизнес-центра: ГК «КОРТРОС» рассказала о планах развития Академического

На международном строительном форуме «100+ TechnoBuild» группа компаний «КОРТРОС» рассказала о том, как будет развиваться самый молодой район Екатеринбурга. Так, в ближайших планах девелопера – строительство крупного офисного центра, который обеспечит местных жителей рабочими местами в шаговой доступности. «Это существенно повысит и престиж района, и его востребованность, а также сократит маятниковую трудовую миграцию, которая у нас в некоторой степени присутствует», – отметил в разговоре с журналистами гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. По его словам, новое восьмиэтажное здание общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 3,5-4 тысячи рабочих мест. Внутренние пространства создадут с высокими потолками и панорамным остеклением, открывающим живописные виды на парк, реку и храм.

Архитектура нового здания будет отличаться от классического стиля жилой и административной застройки Академа. «Бизнес-центр будет доминантой Академического района, и архитектурной, и социальной. Проектированием его занималось французское бюро Valode & Pistre, что символично: 20 лет назад они создавали градостроительную концепцию всего района, а теперь проектируют его акцентный объект. Архитектура бизнес-центра будет выдающаяся, яркая. Но сейчас еще тенденция такова, что нужно строить проще, удобнее и выразительнее. Поэтому никаких сложных конструкций мы никогда не закладываем. Все предельно понятно и просто, но при этом функционально и эстетично», – отметил спикер.

Сроки начала строительства здания зависят от того, как быстро удастся найти и заключить договоры с крупными арендаторами. Но Ланцов пояснил, что само строительство будет длиться в течение двух лет. «Когда начнем – зависит от подбора якорных резидентов. Сейчас мы ведем переговоры с рядом значимых игроков, в том числе федерального уровня, которые рассматривают наши предложения», – сказал специалист.

Во время пресс-подхода журналисты также поинтересовались судьбой медицинского кластера – нового здания УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. По словам гендиректора АО СЗ «РСГ-Академическое», по этому проекту уже заключено соглашение между Свердловской областью и Правительством РФ, и объект включен в соответствующую федеральную программу. «Только что министр на нашем стенде подтвердил, что объект действительно находится в программе. Я думаю, что, вероятно, во второй половине следующего года мы сможем начать строительство – при условии, что успеем завершить окончательную проектную работу. То есть объект НИИ ОММ уже окончательно переезжает в Академический. И это будет первый объект, который сдвинул с мертвой точки вопросы развития медицинского кластера», – подытожил Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

