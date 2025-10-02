Сентябрь на Урале был теплее обычного, но закончился резким похолоданием

Синоптики подвели итоги прошедшего сентября: он был в среднем на 1-1,8 °C теплее нормы, но закончился резким похолоданием.

Как сообщили в Гидрометцентре, средняя температура месяца составила 9-11°, на юге Челябинской, Курганской областей 11-13°. Резкое похолодание при ультраполярном вторжении воздуха случилось в последней пятидневке месяца, минимальная температура 29 сентября составила -4…-10 °C, на крайнем севере Свердловской области – до -11°.

Во время похолодания 27-29 сентября наблюдались осадки в виде дождя, перешедшего в снег. Временный снежный покров образовался в Челябинской области (1-8 см), в отдельных районах запада и горной зоны Свердловской области (1 см).

В Екатеринбурге средняя температура сентября составила 11,3° (+0,9 к норме), количество осадков – 67 мм (149% нормы). Максимальная температура +23,5° (23 сентября), минимальная -5,2° (29 сентября).

Екатеринбург, Елена Владимирова

