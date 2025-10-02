Главе «Т Плюс» показали самую современную ТЭЦ Екатеринбурга и Центральный диспетчерский щит

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Екатеринбург посетил Центральный диспетчерский щит Екатеринбургской теплосетевой компании и Академическую ТЭЦ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», на Центральном диспетчерском щите исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков продемонстрировал главе компании работу автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ). Она позволяет онлайн контролировать параметры подачи тепла и горячей воды и режимы работы теплосетевого оборудования, а также анализирует полученные данные. За пять лет использования системы за счёт повышения эффективности процессов эксплуатации и обеспечения технического состояния тепловых сетей, количество повреждений натрубопроводах ЕТК снизилось на 26%, а уровень теплопотерь стал ниже более чем на 30%.

Кроме того, Павел Сниккарс посетил самую современную теплостанцию в контуре «Т Плюс» – Академическую ТЭЦ. На энергообъекте уже два года работает автоматизированная система контроля оборудования, и режим работы энергоблока мониторятболее 5 000 различных датчиков. Система позволяет оперативному персоналу определить аномальное изменение параметров, спрогнозировать возможные дефекты и вовремя принять меры по их устранению, предотвращая тем самым аварийные ситуации.

Павел Сниккарс провёл на объектах совещания по вопросам развития проектов для повышения качества тепло- и горячего водоснабжения потребителей в Екатеринбурге и Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

