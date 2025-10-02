российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

В Петербурге задержали екатеринбуржцев, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержаны два туриста из Екатеринбурга, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

Как рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, 30 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступила информация о преступлении, совершенном на Марсовом поле. Около полуночи двое мужчин вылили жидкость из бутылки на Вечный огонь, который был зажжен в 1957 году в память о жертвах всех войн и революций, выпавших на долю Северной столицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ (осквернение мемориала).

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Двое приезжих из Екатеринбурга задержаны в съемной квартире в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Фигуранты признали свою вину.

Екатеринбург, Елена Владимирова

