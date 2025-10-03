Профессор МГУ рассказала, сколько молодежи не хватает на рынке труда

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич в подкасте «Вселенная плюс» физика Алексея Семихатова и астронома Владимира Сурдина объяснила проблему нехватки кадров в стране.

«Поколение, которое рождено мамочками и папочками конца 1980-х годов многочисленное было, оно как раз [попало] между [демографическими] ямами, это те, кому 35 лет и выше. А на рынок труда вышли представители крошечного поколения рожденных в конце 1990 – начале 2000-х и середине 2000-х годов. Оно на 30% меньше: тех, кому сейчас 25 плюс-минус, по сравнению с теми, кому сейчас 35 плюс-минус», – рассказала Зубаревич.

«Итак, на 30% меньше молодых и трудоспособных. Вот вам демографическая картина. Почему она неровная по всей стране? Потому что работает миграция. Кто такие мигранты? Прежде всего, молодежь. Если они толпами съезжаются в Москву, в Мособласть, Питер, ближние пригороды, то они смягчают [ситуацию там]. И усугубляют в зонах оттока», – добавила она.

