За трудоустроенных участников СВО работодателям будут платить из бюджета

В Свердловской области будут частично возмещать расходы работодателям, которые примут на работу ветеранов специальной военной операции.

«Принял решение о частичном возмещении работодателям затрат на зарплату ветеранов СВО, которые трудоустроились в организации и на предприятия. Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета – 50 тысяч рублей в месяц на человека», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Кроме того, областные власти будут оказывать финансовую помощь тем участникам СВО и членам семей погибших бойцов, кто решил учиться в другом муниципалитете. Им будут возмещать расходы на проезд (до одной тысячи рублей), выплачивать суточные, а также компенсировать затраты на аренду жилья на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Если новая профессия потребует пройти медицинское освидетельствование, его оплатят из областного бюджета.

«Уверен, эти меры помогут нашим героям освоить новые профессии, найти достойную работу и внести свой вклад в развитие родной Свердловской области», – резюмировал Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

