В реже неизвестные устроили погром на кладбище, и теперь их ищет полиция.

Как рассказал «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, 2 октября в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что кто-то сломал надгробие на могиле е отца. На Никольском кладбище женщина была за три дня до этого и, по ее словам, тогда там все было в порядке.

Всего пострадали порядка 10 памятников и крестов. Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа, ущерб устанавливается. «На причастность к погрому проверятся лица, склонные к неадекватному поведению, наркозависимые, ранее судимые и трудные подростки, состоящие на учётах в системе МВД», – пояснил Валерий Горелых.

Реж, Елена Васильева

