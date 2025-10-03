Успенская сломала руку и отменила концерт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменен концерт Любови Успенской.

Как сообщает площадка – ККТ «Космос» – мероприятие не состоится в связи с состоянием здоровья певицы. «К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста», – сообщает пресс-служба «Космоса».

О Том, на какую дату перенесено выступление, пока ничего не известно. По данным СМИ, Успенская получила травму – сломала руку.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге состоится концерт Вадима Самойлова – на сцене он отметил день рождения. А 5 октября состоится концерт Лолиты – она приехала в Екатеринбург накануне, артистку видели в антикварном магазине.

Екатеринбург, Елена Васильева

