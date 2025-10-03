На Екатеринбургском вокзале открыли бизнес-зал с игровыми приставками и душевой

В Екатеринбурге на первом этаже вокзала открылся круглосуточный бизнес-зал площадью 565 квадратных метров. Там могут одновременно находиться 68 человек.

Как отметили в пресс-службе СвЖД, внутри есть все для комфортного пребывания: переговорная, скоростной Wi-Fi и информационно-развлекательная система с контентом, мягкая мебель, массажное кресло, зона с широкоформатными телевизорами и игровыми приставками, детский уголок, камера хранения и душевые. Также там организовано питание по системе «шведский стол», включающее как традиционные, так и аутентичные блюда уральской кухни.

Стоимость посещения – 3000 рублей за 3 часа. Для детей действуют скидки: до 5 лет – бесплатно, с 6 до 10 лет – 1500 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны с двумя сопровождающими могут посетить зал за символическую плату в 1 рубль. Пассажиры вагонов повышенной комфортности («Люкс» и СВ) и участники партнерских программ лояльности (включая Every Lounge, MILEONAIR и другие) могут воспользоваться услугами бизнес-зала бесплатно.

Фото РЖД

Екатеринбург, Дарья Деменева

