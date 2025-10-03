Авария на сетях Водоканала оставила без холодной воды весь Екатеринбург

В домах на Сортировке, ВИЗе и Уралмаше уже более двух часов нет холодной и горячей воды, сообщили очевидцы «Новому Дню». Причиной стала авария на сетях МУП «Водоканал».

«Авария у Водоканала. Разрыв трубы 1000 мм. Воды ХВС и ГВС нет», – рассылают в чатах жителям районов. По информации региональной прокуратуры, авария произошла около дома № 12 по улице Зеленый остров. Но речь идет только об отключении холодной воды в Орджоникидзевском районе. «В настоящее время силами МУП «Водоканал» проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле прокуратуры», – уточнили в ведомстве.

Между тем, как оказалось, авария масштабнее. В пресс-службе МУП «Водоканал» агентству рассказали, что ХВС нет сейчас во всех домах Екатеринбурга. Аварийный участок перекрыли, в настоящий момент идут работы по восстановлению подачи холодной воды. На локализацию аварии потребовалось 2,5 часа. Ожидается, что водоснабжение во всех районах восстановят только к вечеру.

«В результате аварии на полуострове Большой Конный на основном водоводе диаметром 1000 мм произошла временная остановка подачи холодной воды во всех районах города. Бригада «Горводопровода» МУП «Водоканал» Екатеринбурга произвела необходимые работы, и аварийный участок был своевременно переключен. На данный момент идет восстановление режима подачи холодного водоснабжения. Ориентировочно подача ХВС возобновится уже вечером во всех районах в штатном режиме. Время локализации аварийной ситуации составило максимально кратчайшие сроки – 2,5 часа. Водоканал Екатеринбурга отвечает только за ХВС и водоотведение», – прокомментировали «Новому Дню».

Екатеринбург, Дарья Деменева

