В Екатеринбурге набирают популярность «капельницы красоты». У медиков есть вопросы

Мода на внутривенные витаминные инфузии, или так называемые «капельницы красоты», активно распространяется на Урале. Только в Екатеринбурге подобные услуги рекламируют не менее 70 медицинских центров и салонов, обещая клиентам решение проблем от хронической усталости до старения.

Как показывают данные сервиса 2GIS, тренд, пришедший из столицы, активно приживается в регионе. Заведения предлагают «омолаживающие» и «общеукрепляющие» коктейли на основе витамина С, глутатиона и других компонентов. Реклама обещает выраженный антиоксидантный эффект, прилив сил и улучшение самочувствия после 40-60 минутной процедуры.

При этом состав инфузий часто преподносится как универсальное средство от широкого спектра проблем. На сайтах некоторых клиник можно встретить утверждения, что капельницы могут помочь в борьбе с лишним весом и последствиями стресса.

Корреспонденты «Нового Дня» позвонили в одну из таких клиник под видом потенциальных клиентов, пожаловались администратору центра на стресс и хроническую усталость.

«Работаем только по предварительной записи, – сообщили на рецепции клиники. – И после консультации врач назначит план лечения. Потребуется комплекс: несколько инъекций, от пяти». Стоимость одной капельницы, кстати, – пять тысяч рублей.

В клинике можно пройти консультацию с любым специалистом, в зависимости от запроса: беспокоит лишний вес – направят к нутрициологу, головные боли или часто простужаетесь – примет терапевт. Конкретный состав капельницы, по ее словам, определяет врач после консультации, которая является обязательной.

Также администратор подтвердила возможность проведения процедуры на дому.

«Можем и на дому прокапать! Капельницы, которые мы предлагаем, вызовут прилив сил, и вы будете чувствовать себя бодрее, – продолжает собеседница Нового Дня. – А если захотите укрепить эффект, назначат медикаментозное лечение».

Врачи, однако, призывают отнестись к такой процедуре с осторожностью. «Да, состав капельницы всегда формируется под конкретный запрос клиента, но его обязательно должен подтвердить проверенный специалист, – пояснила гастроэнтеролог клиники «Гармония» Александра Лебедева. – Назначать капельницы без предварительной медицинской консультации нельзя».

Инфузионная терапия – серьезное медицинское вмешательство, которое имеет противопоказания. «Часто так называемые «побочные эффекты» могут навредить печени и поджелудочной железе», – добавила Лебедева.

Несмотря на растущую популярность «капельниц здоровья», их использование должно быть основано на реальных медицинских показаниях, а не обещаниях из рекламы.

Екатеринбург, Таисия Косачева

