На Пермском тракте – серьезное ДТП. Пробка растянулась на 10 км (ФОТО)

Сегодня днем на 317 км автодороги Пермь – Екатеринбург вблизи Ревды случилось ДТП, в котором пострадали два человека. Движение сильно затруднено.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, автомобиль «Chery Tiggo», ехавший из Екатеринбурга в Пермь, врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ», стоящий на проезжей части. После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где ее отбросило на еще один грузовик. В результате происшествия пострадали два человека.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Движение в сторону Перми на прилегающем участке осуществляется в одну полосу. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробка на подъезде к Ревде растянулась более чем на 10 км.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube