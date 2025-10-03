«Аэрофлот» запускает рейсы на египетские курорты

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с туроператором «Библио-Глобус» на следующей неделе запустит рейсы в египетские курорты. Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга начнутся 7 октября.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, лайнеры Boeing 737 будут летать по этим направлениям три раза в неделю. Приобрести билеты можно только в составе тура. Стоимость отдыха в египетских курортах начинается от 119 тысяч на двоих.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube