Екатеринбуржцы ходят на Московскую искать клад

В Екатеринбурге на улице Московской появилось настоящее место притяжения для кладоискателей. На участке, который сейчас застраивается «Брусникой», раньше был частный сектор.

По одной из легенд, на территории одного из снесенных домов закопан клад. Каждый вечер на участок, где якобы закопано сокровище, приходят люди с лопатами и роют землю. Сегодня, к примеру, несколько часов на участке работает молодой человек – с саперной лопаткой и металлоискателем.

По одной из версий, клад закопали цыгане в эпоху разгульной торговли наркотиками. По другой – это золото, которое закопали полтора века назад. Судя по тому, что раскопки из лета перешли в осень, никто ничего пока не нашел.

Екатеринбург, Елена Васильева

