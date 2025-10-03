Паслер назвал 5 городов с перебоями в подаче отопления

В Свердловской области уже отапливается более 99% жилья, однако жалобы на холод в квартирах все-таки есть.

«Как мне доложили коллеги, только за последнюю неделю на перебои в отоплении многоквартирных домов пожаловались около 2 тысяч свердловчан. В числе городов, где зафиксировано больше всего обращений, – Каменск-Уральский, Екатеринбург, Алапаевск, Кушва и Артёмовский», – написал в соцсети губернатор Денис Паслер.

Губернатор переговорил с главами всех этих городов и поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия аварий и других факторов, влияющих на проблемы с отоплением.

Добавим, что ночные температуры в Свердловской области уже опускаются ниже ноля, а на севере региона установился устойчивый минус.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube