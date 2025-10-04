Нейросеть будет помогать ученым искать внеземную жизнь

Ученые из лаборатории астрохимических исследований УрФУ планируют внедрить в процесс исследований искусственный интеллект – он будет помогать в поисках внеземной жизни, а конкретнее, соотносить лабораторные образцы льда с реальными космическими веществами. Об этом рассказал астроном Вадим Крушинский на конференции «Импульс Т1».

«В лаборатории работают вакуумные установки с очень низким остаточным давлением. Внутрь этой установки мы опускаем металлический стержень, на котором закреплены образцы: большие пластинки германия, кремния и других веществ, которые мы время от времени меняем. Они охлаждаются до температуры 10 кельвинов (примерно -263°C). Это напоминает условия в областях звездообразований: очень холодно, очень темно и очень низкая плотность вещества. После того как мы создали все эти условия, в эту же установку астрохимических исследований начинаем впрыскивать различные химические вещества», – объясняет Крушинский.

Эти частички прилипают к образцам, прикрепленным к стержню, и образуют ледяные корочки – такой лед, причем самого разного состава, есть в космосе. Внутри этих корочек происходят химические реакции, образуются органические молекулы. Это и составляет основную часть работы лаборатории – ученые изучают состав молекул, процесс их образования и другие аспекты. Именно так ученые ищут внеземную жизнь – полученные химические соединения могут участвовать в создании чего-то живого.

Появляется проблема: полученные ледяные корочки и реальные льды сопоставить не так просто – из-за их огромного разнообразия в космосе. «Число вариантов в нашей установке ограничено. У вселенной – миллиарды лет и триллионы километров пространства, а у нас – всего лишь маленькая установка и обеденный перерыв», – шутит Вадим Крушинский.

Теперь планируется выйти на новый этап работы лаборатории – использовать машинное обучение, нейросеть, которая будет прогнозировать состав наблюдаемого космического льда, сравнивая его с базой льдов, полученных в лаборатории. Сейчас ученые ищут в команду программистов, которые смогут обучить нейросеть этой операции.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube