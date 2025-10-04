Компенсация за аренду жилья для медиков выросла в два раза

В Свердловской области размер компенсации за съемное жилье для медработников увеличится вдвое, дойдя до 20 тысяч рублей, – такое решение приняли в региональном правительстве.

«Раньше медики могли получать компенсацию до 50% от стоимости аренды, но не более 10 тысяч рублей в месяц. Однако во многих городах такая сумма часто не покрывала реальные расходы на съём жилья. Теперь же врачи всех специальностей в муниципалитетах, где фиксируется кадровый дефицит, будут получать 100-процентную компенсацию затрат на аренду – до 20 тысяч рублей», – отметил губернатор Денис Паслер.

Помимо этого, теперь компенсация положена фельдшерам, в том числе работающим на скорой помощи, и врачам-стажёрам, трудоустроенным в учебный период. Ранее для этих категорий медработников не была предусмотрена льгота. Для врачей-стажеров размер компенсации за съем жилья составит 20 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров – 10 тысяч рублей в месяц.

