Рейс в Сочи задержали на 5 часов

Самолет авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Сочи вылетит позже почти на 5 часов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс FV-6602 должен был отправиться сегодня в 16:55, однако его перенесли на 21:45. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна.

«Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

