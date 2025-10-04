Рейс в Сочи задержали на 5 часов

Самолет авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Сочи вылетит позже почти на 5 часов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Рейс FV-6602 должен был отправиться сегодня в 16:55, однако его перенесли на 21:45. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна.
«Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»