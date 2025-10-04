В свердловском поселке школьница упала с балкона 9 этажа после ссоры с парнем

Сегодня ночью в поселке Буланаш, под Артемовским, 16-летняя школьница упала с балкона 9-го этажа дома по улице Невского после ссоры с парнем. Девочку с тяжелыми травмами доставили в Артемовскую ЦБР, утром она скончалась.

Как стало известно, она приехала из Екатеринбурга в гости к бабушке. В пятницу вечером девочка встретилась с друзьями в квартире, собравшаяся компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между подростками вспыхнула ссора на почве ревности, и в порыве эмоций девушка выбежала на балкон.

«Она была одной дочкой у одинокой мамы. Училась в 9 классе. Частенько приезжала в гости к бабушке в поселок», – поделились в «Егоршинских вестях».

Артемовский, Дарья Деменева

