Под Невьянском мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры и выжил

Под Невьянском мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от огня. Пожар вспыхнул в квартире на улице Ленина в поселке Цементном на площади 20 квадратных метров. После падения свердловчанина госпитализировали с травмами.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, самостоятельно из дома эвакуировались 18 человек, включая двоих детей. Спасатели с помощью специального оборудования вывели еще пятерых. На месте работали 12 пожарных, было задействовано 5 единиц спецтехники, пожар потушили за 23 минуты.

Невьянск, Дарья Деменева

