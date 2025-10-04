В Екатеринбурге вспыхнул гараж в шиномонтажке (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Зоологической вспыхнул пожар: в заброшенном здании шиномонтажки горел гараж на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные справились с огнем за полчаса.
В результате возгорания никто не погиб и не пострадал, уточнили в ведомстве. На месте пожара работали шесть огнеборцев, было задействовано две единицы техники.
Екатеринбург, Дарья Деменева
