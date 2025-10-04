После заявления Путина проверяют школу Березовского, где ученице запретили носить кокошник

После того как Владимир Путин одобрил моду на кокошники и русские наряды, министерство образования Свердловской области направило комиссию в гимназию № 5 Березовского, где ученице запретили носить кокошник из-за его травмоопасности. Директор школы объяснил, что учительница беспокоилась за безопасность школьницы, ведь головной убор острый, и дети могли пораниться.

«Хочется обратиться к нему [директору гимназии]: «Алексей, а вы знаете, что карандаши и ручки тоже травмоопасны, они острые. И лет до пяти родители предпочитают не оставлять детей наедине с карандашами». А уж второклассники, наверное, как-то справляются с ручками и карандашами, циркулями и линейками. И с кокошником справятся», – высказалась Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ.

Комиссия уже изучает все детали инцидента с запретом кокошника. Проверяющие оценят действия учителей и определят, какие правила были нарушены.

Напомним, 2 октября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что его радует новая мода, символизирующая возрождение национальных традиций. «Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, когда где-то отдыхают, в бары и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка – меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект, обратный ожидаемому, получают. И то, что у молодых людей есть такая внутренняя защита от каких-то попыток повлиять на общественное сознание изнутри – это очень хорошо. Это говорит о зрелости и прочности российского общества», – отметил президент.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube