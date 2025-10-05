Семья с 4-летним ребенком погибла в ДТП с трактором под Талицей

Накануне в 19:30 на 28 километре трассы Талица – Бутка в лобовом столкновении Kia Rio с трактором МТЗ-82 погибла семья из четырех человек. Водитель трактора объяснил сотрудникам ГАИ, что выехал на встречку из-за самопроизвольного рывка техники. Следствие проверит эту версию.

Погибшими оказались жители Талицы: 27-летний водитель легковушки и пассажиры, две женщины 26 и 20 лет, а также 4-летняя девочка. Они направлялись в село Казаковское. При осмотре установлено, что ребенок был пристегнут в автокресле с соблюдением всех норм.

«На месте происшествия работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс экспертиз, включая автотехническую экспертизу трактора», – отметили в пресс-службе облГАИ.

Прокуратура Талицкого района взяла на контроль ход доследственной проверки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

