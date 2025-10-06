По интернету рассылают фейк о запрете жителям ДНР приезжать на Урал

По интернету рассылают фейковый документ, который якобы запрещает въезжать на территорию Свердловской области жителям ДНР.

Неизвестные утверждают, что в Донецке зафиксирована вспышка холеры, и якобы в связи этим въезд дончанам на Урал временно ограничен.

«Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности. Не помогайте злоумышленникам и не пересылайте непроверенную и недостоверную информацию», – заявила областная антитеррористическая комиссия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

