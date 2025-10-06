Остались только грузди и опята – грибной сезон на Урале подходит к концу

Грибной сезон на Урале близок к завершению. Как сообщает «Новый День», если на прошлой неделе в лесах еще встречались сыроежки, маслята, белые, то к выходным все они уже пропали. Как говорят грибники, в проверенных местах пошли грузди, но совсем немного.

«Обычно грузди собирают в августе, а в этом году их не было ни в августе, ни в сентябре, только вот немного в октябре нашли», – призналась «Новому Дню» грибница со стажем Елена, она занимается «тихой охотой» в районе Хоренок, примерно там же, где любит отдыхать на даче бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Другой грибник рассказал агентству, что собрал в выходные пару ведер опят, но он ездит за ними каждый год практически на границу с Тюменской областью, в свои проверенные места. Если искать грибы в октябрьском лесу лень – их всегда можно купить на «Авито», или на трассе, например, на въезде в Кашино, в Сысерть. У продавцов с машин есть все – от лисичек и белых до уже посоленных и маринованных грибов.

Екатеринбург, Елена Васильева

