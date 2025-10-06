В Свердловской области потеплеет до +14, а потом пойдет снег

Первая половина этой недели в Свердловской области будет достаточно теплой, а вот ближе к выходным в некоторых районах может пойти снег.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, 6-8 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем до +14°.

9 октября на крайнем севере области, 10 октября на севере и в горах вероятны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В большинстве районов юга области – преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью 0…+5°, днем +7…+12°, на севере и крайнем востоке ночью около 0°, днем +2…+7°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

