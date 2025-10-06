российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Понедельник, 6 октября 2025, 15:20 мск

ГАИ подвела итоги мотосезона: больше 500 аварии, более 30 погибших

В Свердловской области завершается мотоциклетный сезон. Основная масса двухколесных не ездит по дорогам, когда температура воздуха опускается ниже +10 градусов – это связано с особенностями сцепления шин с асфальтом. Официальное закрытие сезона уже провели два крупных мотосообщества Екатеринбурга. Также итоги подвела госавтоинспекция по региону.

Там уточнили, что за конец весны, лето и начало осени произошло 530 аварий с участием мотоциклов. В этих ДТП погиб 31 человек, еще 241 получил травмы различной степени тяжести. Годом ранее, в 2024-м, было зарегистрировано порядка 500 аварий, включая 30 смертельных. При этом в ГАИ отмечают, что чаще всего причиной ДТП с мотоциклистами становится несоблюдение правил дорожного движения.

Екатеринбург, Елена Сычева

