Свердловчанка лишилась Нового года в Египте, потому что в паспорте оказалась клякса

Жительница Лобвы не смогла полететь на отдых в Египте, потому что ее загранпаспорт оказался испорчен. Как сообщили в пресс-службе облсуда, в сентябре 2024 года Ольга купила тур в Египет за 93 000 рублей. 29 декабря женщина собиралась вылететь в Хургаду, но не прошла паспортный контроль в аэропорту.

Пограничники обнаружили в документе, как им показалось, постороннюю дописку: в графе «Фамилия» черной ручкой была дописана буква «Д», паспорт признали недействительным. Женщина не смогла вылететь в Хургаду и понесла убытки, после чего подала в суд на МВД. Была проведена экспертиза, которая показала, что что в паспорт истицы не вносились изменения, просто при его печати частицы тонера размазались на бумаге, появились микрокляксы.

Однако это не спасло МВД от ответственности, поскольку документ признан непригодным к использованию. По решению суда с МВД было взыскано 93 000 рублей в счет возмещения убытков за несостоявшийся тур; 10 000 рублей – в качестве компенсации морального вреда; 7 000 рублей – на возмещение расходов по уплате госпошлины.

Лобва, Елена Владимирова

