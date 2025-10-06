Эксперт рассказал, как снизить затраты на строительство и эксплуатацию объектов

На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild 2025 в Екатеринбурге генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев обозначил ключевые факторы, которые могут ускорить технологический прорыв в отрасли за короткий срок в 2-3 года.

Первое, на что стоит обратить внимание – трудовая дисциплина. В компании посчитали, что при эффективной организации труда линейных рабочих за несколько месяцев можно дополнительно сократить издержки на 8%. Второй важный аспект – это партнерства с организациями, специализирующимися на отдельных видах работ: «Мы нашли в своей практике выход из ситуации благодаря сотрудничеству с узкоспециализированными организациями с высокой производительностью труда, где есть лучшие специалисты по вентиляции, отоплению, фасадным работам. Да, это дороже, но при этом дает нам лучший результат и возможность экономить на всем цикле работ до 20% стоимости», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Эксперт также рассказал, как применение энергоэффективных материалов в строительстве, развитие технологий умного дома и изменение климата, высвобождают серьезные ресурсы. «По электрике фактическое потребление можно сократить до 60%, по теплу – минус 15-17%. Если переводить эту стоимость на один квадратный метр, то это может привести к экономии 1200 рублей. Если смотреть в масштабах всей страны в год, это 100-120 миллиардов. Вот дополнительный ресурс, который можно направлять в том числе на развитие технологий», – отметил Станислав Киселев. В частности, внедряемые ГК «КОРТРОС» фотоэлектрические панели на фасады домов превращают здания в эффективные генераторы энергии. Это позволяет снизить расходы жильцов на коммунальные услуги и положительно сказывается на экономике проекта.

Обращаясь к вопросу очистных сооружений, эксперт отметил, что сейчас идет масштабная реконструкция и строительство новых объектов водоочистки, при этом стандартов технологического оборудования нет. Получается, что рынок оборудования не сформировался, отсюда вытекает непонятное ценообразование. Для решения этого вопроса необходимо создать единые подходы к стандартизации и формированию цен на оборудование. Кроме того, требует доработки вопрос автоматизации станций очистных сооружений – комплексное автоматизированное управление технологией отсутствует. На сегодняшний день необходим алгоритм управления технологическим циклом, возможность накопления больших данных для формирования цифровых двойников станций для организации управления. Повысить эффективность модернизации очистных сооружений также позволит производство необходимого оборудования в России.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

