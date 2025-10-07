Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 14%

За прошедшую неделю в Свердловской области на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, всего за 7 дней заболели 31,9 тысячи человек, в том числе 15,1 тысячи – в Екатеринбурге. Больше половины, 53,1% – дети.

Среди возбудителей заболевания доминирует риновирус, также встречаются вирусы парагриппа, Сovid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Прививки от гриппа уже поставили 953 тысячи человек или 23% населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube