Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 14%

За прошедшую неделю в Свердловской области на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ.
Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, всего за 7 дней заболели 31,9 тысячи человек, в том числе 15,1 тысячи – в Екатеринбурге. Больше половины, 53,1% – дети.
Среди возбудителей заболевания доминирует риновирус, также встречаются вирусы парагриппа, Сovid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие.
Прививки от гриппа уже поставили 953 тысячи человек или 23% населения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»