Родители подростка выплатят 300 тысяч рублей мальчику, которому их сын сломал руку

Свердловский областной суд вынес окончательное решение по делу о конфликте двух школьников, в результате которого один из них получил серьезную травму.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в октябре прошлого года около здания школы в Нижнем Тагиле ученики 7-го класса играли в снежки. К ним подошел 8-классник, который начал задирать одного из мальчиков, потом обхватил его двумя руками, поднял и перекинул через плечо, а затем прыгнул сверху. Семиклассник получил сложный перелом правой руки. Ему потребовалась помощь медиков, а позже – длительное лечение и реабилитация.

Прокуратура подала иск в районный суд, требуя взыскать с родителей старшего школьника компенсацию морального вреда. Суд оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

Отец виновного подал апелляцию. По его мнению, за случившееся должна отвечать школа. Однако областной суд посчитал, что учителя здесь ни при чем, и оставил решение в силе.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube