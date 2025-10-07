К субботе на Урал придет холодный антициклон с Таймыра

В ближайшие два-три дня в Свердловской области погода почти не изменится – будет штиль, почти без осадков, температура на 1-2° выше нормы. Но к выходным станет холоднее.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу, 10 октября, небольшой циклон вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, температура заметно понизится на севере и востоке Свердловской области.

В субботу, 11 октября, на Урал начнет наступление холодный антициклон, пока набирающий силу над Таймыром. Основная масса арктического воздуха опустится на Западную Сибирь, но достанется и Свердловской области. Средняя суточная температура воздуха в воскресенье и в первые дни следующей недели понизится до 0…+3 °С, за исключением крайнего юго-запада области, где может быть на 3-4° теплее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube