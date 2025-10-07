Ночью в Екатеринбурге горела популярная баня

Ночью в Екатеринбурге начался пожар в «Сандунах». Возгорание произошло в сауне на первом этаже комплекса в разряде «Демидовский». По данным управления МЧС России по Свердловской области, персонал успел эвакуироваться до приезда пожарных, огонь был ликвидирован прибывшими на место специалистами ведомства.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, произошло короткое замыкание. В разряде, где случилось ЧП, был санитарный день.

Екатеринбург, Елена Сычева

