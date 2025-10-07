Свердловчане начали получать письма от налоговой службы

ФНС России начала рассылку уведомлений об уплате налога на недвижимое имущество и транспорт. Внести оплату необходимо до 1 декабря 2025 года.

Письма от налоговой приходят в личный кабинет на сайте ФНС или в «Госуслугах». Если налогоплательщик не имеет электронных аккаунтов, ему направляется бумажное письмо. Как сообщает ФНС, до 20 октября россиянам будет разослано 66,5 миллиона налоговых уведомлений. Общий объем налогов, подлежащих уплате, составит 410 миллиардов рублей (на 12% больше, чем в 2024 году).

На сайте налоговой службы появилась промостраница https://www.nalog.gov.ru/nu/ с информацией о налоговых уведомлениях для физических лиц. Там можно узнать ответы на типовые вопросы: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что изменилось в налогообложении имущества по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и кто имеет право на льготы, что делать, если налоговое уведомление не получено.

Если у налогоплательщика есть вопросы по начислению налогов, ему нужно обратиться в отделение налоговой службы, код которой указан в уведомлении, либо в контакт-центр ФНС России.

Екатеринбург

