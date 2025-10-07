российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 13:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале посчитали беременных

В Свердловской области на учете по беременности состоят 21,4 тысячи жительниц региона. Таковы данные регионального минздрава. Всех находящихся в положении посчитали в честь праздника – Дня беременных.

Отметим, что с начала года в Свердловской области родились 26,4 тысячи малышей, мальчиков чуть больше, чем девочек (13,6 тысячи против 12,8 тысячи). При этом впервые стали мамами 10,3 тысячи женщин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,