На Урале посчитали беременных

В Свердловской области на учете по беременности состоят 21,4 тысячи жительниц региона. Таковы данные регионального минздрава. Всех находящихся в положении посчитали в честь праздника – Дня беременных.

Отметим, что с начала года в Свердловской области родились 26,4 тысячи малышей, мальчиков чуть больше, чем девочек (13,6 тысячи против 12,8 тысячи). При этом впервые стали мамами 10,3 тысячи женщин.

Екатеринбург, Елена Сычева

