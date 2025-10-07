Робот-червь, кошачий наполнитель и прогноз погоды: какие инновации патентуют ученые УрФУ

С начала 2025 года Уральский федеральный университет подал 277 заявок на регистрацию патентов на изобретения. По сравнению с прошлым годом количество заявок удвоилось, а линейка потенциальных изобретений теперь охватывает самые разные сферы – от металлургии до биотехнологий, сообщили в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ.

Среди самых интересных разработок этого года оказался особый наполнитель для кошачьего туалета с индикацией pH-среды мочи животного. Эту идею разработали студенты. Кафедра металлургии цветных металлов предложила метод определения золота в руде. Сотрудники кафедры подъемно-транспортных машин и роботов представили робота-червя. На кафедре теоретической физики придумали новый способ прогнозирования погоды. На сегодня патентный портфель университета насчитывает 477 патентов, 4 из которых выданы зарубежными патентными ведомствами.

«Ключевой особенностью изобретательской деятельности университета является многопрофильность. В нашем патентном портфеле есть решения от перспективных противоопухолевых композиций до альтернативной энергетики. Мы также уделяем большое внимание образовательной компоненте: студенты на программах по технологическому предпринимательству осваивают культуру работы с объектами интеллектуальной собственности, и многие из них уже в процессе обучения регистрируют собственные изобретения, полезные модели или программы для ЭВМ», – отметила заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга. Стоит отметить, что студенты составляют 44% от общего числа авторов и соавторов изобретений УрФУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

