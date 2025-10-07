Издевались, били, морили голодом. Суд ужесточил наказание опекунам подростка

Свердловский областной суд пересмотрел уголовное дело жителей города Артемовского – Валентина Федорова и его совершеннолетней дочери Екатерины. Семейство взяло под опеку мальчика, но вместо заботы ребенок получил только издевательства, побои и голод.

«С декабря 2022 по февраль 2023 года Валентин вместе с дочерью издевались над опекаемым: не давали полноценно питаться – сажали на хлеб и воду, привязывали к деревянной лестнице, ведущей в подвал квартиры, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня, били и издевались», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Ни тот, ни другая не признались в содеянном. Однако оба были признаны виновными – обоим дали по 5 лет колонии общего режима за истязания, незаконное лишение свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Приговор городского суда Артемовского не устроил ни осужденных, ни гособвинение, и дело пересматривали в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы, назначил Федоровым – отцу и дочери – наказание в виде 6 лет лишения свободы, отбывать которое они будут в колониях общего режима.

Екатеринбург, Елена Сычева

