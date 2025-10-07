Школьников тестируют на риск появления наркозависимости: о чем их спрашивают

В школах Екатеринбурга продолжается социально-психологическое тестирование обучающихся – оно направлено на профилактику потребления наркотиков и психотропных веществ. Тест поможет выявить детей с риском появления зависимости.

Тестирование проходит в электронном формате, в редком случае – в письменном. Вопросы в тесте выявляют особенности реакции школьника на жизненные ситуации и выбора стратегии поведения в них. Например, ребенка могут попросить выразить свое отношение к таким утверждениям: «Дома интересуются моей жизнью», «У меня хорошие отношения с одноклассниками», «Мне кажется, что жизнь без риска будет скучной», и так далее.

«Основная задача тестирования состоит в оказании помощи обучающимся. Гарантом этого является принцип конфиденциальности проведения опроса. В случае выявления тестируемых с высокой вероятностью вовлечения в зависимое поведение – главным принципом является неразглашение результатов. Персональные данные могут быть доступны трем лицам – родителю, ребенку, психологу», – объяснили в городском департаменте образования.

Тестирование не является обязательным: родители или сам ребенок (с 15 лет) могут отказаться от участия в тесте. По данным департамента образования, тестирование уже прошел 71,5% обучающихся, поступило 869 отказов (1,3% от общего числа подлежащих тестированию).

«Тест проходит в два этапа. Сначала по всей стране идет социально-психологическое тестирование, по его результатам формируется группа риска. После нового года начинается второй этап: со школьниками, которые попали в группу риска, работают психиатры, наркологи, но только после того, как ребенок или его родитель дал согласие на профилактический медосмотр. С помощью иммунохроматографических средств врачи выявляют потребителей психоактивных веществ», – поясняет Антон Поддубный, главный нарколог Минздрава РФ в УрФО и Свердловской области.

На данный момент в наркологической службе области зарегистрированы 123 несовершеннолетних, имеющих наркологические расстройства. Из года в год это число нестабильно, но имеет тенденцию к росту: с 2020 года оно выросло на 8,8%. Среди зарегистрированных 51 ребенок имеет наркоманию, еще 72 несовершеннолетних страдают от полученного ущерба здоровью (депрессивные расстройства, гепатит после инъекции и др.)

