Вторник, 7 октября 2025, 14:54 мск

3,5 тысячи школьников отдохнут в лагерях Екатеринбурга в осенние каникулы

Загородные и городские лагеря Екатеринбурга в осенние школьные каникулы готовы принять 3500 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Об этом сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга.

В загородных лагерях на осенние смены мест уже нет. Как уточнили в мэрии, в «Юности», «Уральских самоцветах» и «Космосе» будут отдыхать 892 ребенка. В лагерях с дневным пребыванием – 2608 детей, там осталось еще 401 свободное место. Дневные лагеря организованы на базе школ, длительность смены 7 дней.

Всего в 2025 году курс отдыха и оздоровления пройдут более 166 тысяч детей. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году, отметили в департаменте образования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

