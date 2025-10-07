На Урале Путина поздравили с днем рождения специальным спортивным турниром

Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме прошел первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту «UralKik», посвящённый дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всей Свердловской области.

Координатор партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов отметил: «7 октября – знаменательная дата для всей страны, день рождения нашего Президента. Вместе с единомышленниками мы решили организовать в этот день доброе и значимое событие. Так родилась идея провести первый в России турнир по фиджитал-единоборствам, включив в программу и наше национальное достояние – самбо».

Турнир прошёл в дисциплине «двоеборье-единоборство» по таким видам спорта, как киокусинкай каратэ, тхэквондо, самбо, сумо и айкидо. Соревнования включали два этапа: цифровой и физический. На диджитал-этапе участники состязались в компьютерной игре, симулирующей поединок в виртуальной реальности, а на физикал-этапе демонстрировали свои навыки по правилам выбранного единоборства. Побеждает тот, чьё мастерство в виртуальном пространстве подкреплено силой и техникой в реальности.

Организатор мероприятия, директор СШ «Единоборств», двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, подчеркнул: «Вместе с проектом «Выбор сильных» в честь Дня рождения нашего Президента мы запускаем совершенно новый формат – фиджитал-единоборства. Мы знаем, что дети увлекаются компьютерными играми, и на этом турнире объединили цифровые технологии со спортом. В каком-то смысле мы – первооткрыватели дисциплины «двоеборье-единоборство»».

Юные участники турнира поделились, что для них особенно почётно выступать на соревнованиях, приуроченных ко дню рождения президента России.

Мероприятие организовано при поддержке Федерации компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube