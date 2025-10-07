«Почта России» рассказала, кто пользуется телеграфом в 2025 году

В Свердловской области все еще можно воспользоваться услугами телеграфа. Отправить телеграмму можно в 50 почтовых отделениях региона, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе свердловского филиала «Почты России».

Свердловчане могут отправить телеграммы всех видов: международные, внутренние, правительственные, срочные и обыкновенные. За 9 месяцев 2025 года жители региона воспользовались этой услугой 55 раз. Причем наибольшее количество телеграмм (28 штук) отправили посетители Первоуральского почтамта. Почтамт в Ирбите принял от клиентов 19 телеграмм, из Нижнего Тагила было отправлено 6 «молний». По одной телеграмме приняли операторы связи в Екатеринбурге и Камышлове.

Отметим, что в Екатеринбурге отправить телеграмму можно с Главпочтамта на Ленина, 39.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube