На Эльмаше всю ночь тушили пожар площадью 900 кв. м

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сегодня ночью тушили крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 7 октября на улице Фронтовых Бригад загорелось складское помещение с мебелью. Огонь охватил 900 кв. м.

На пожар выехали 30 специалистов и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Вскоре после полуночи пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

