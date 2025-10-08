Выдали «паслеровские премии», потом сказали вернуть – странная история из гимназии «Корифей»

Странная история про деньги развернулась в гимназии «Корифей». Как сообщили «Новому Дню» представители педагогического коллектива, в сентябре 2025 года, сразу после выборов губернатора Свердловской области, преподавателям учебного учреждения были выданы некие «паслеровские премии».

Какое отношение к выборам губернатора имел «Корифей», преподаватели не поняли, но от денег отказываться, по их словам, никто не стал – люди только вышли из летних отпусков, и любая финансовая поддержка была не лишней. «Учителям вручили эти «паслеровские премии», кому сколько, в пределах от 10 до 50 тысяч, а через несколько дней начались разговоры, что руководство «Корифея» требует часть этих денег вернуть в бухгалтерию. А многие учителя – люди возрастные, никто опять ничего не понял. Мол, что такое, сначала выдали премии, официально, с них были оплачены налоги, а теперь надо возвращать какую-то часть… Конечно, все были на нервах, пошли разговоры, что возвращать никто ничего не будет, а если будут настаивать – учителя из принципа будут увольняться», – рассказали «Новому Дню» родители учащихся.

«Новый День» обратился за комментариями к директору гимназии «Корифей» Артему Мамылину. Он сообщил, что у агентства неверная информация по поводу премий: их действительно выдали преподавателям, но вернуть никто не просил. На вопрос о том, что такое «паслеровская премия», почему она так называется, кто ею, на каких основаниях и в каких объемах был премирован, Мамылин отвечать не стал, направив корреспондента агентства в отдел образования Октябрьского района. В районо на вопросы «Нового Дня» ответить тоже не смогли.

«Новый День» изучил бюджет и распоряжения главы региона Дениса Паслера и не нашел никаких данных о премиях для учителей. Единственное поощрение от губернатора для педагогов – победителям профильного конкурса, но там учителей «Корифея» в списках не значилось. Не знали о премии «имени Паслера» и не получали ее и в других учебных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области, с которыми связался «Новый День».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга на вопрос о неких «паслеровских премиях» в «Корифее» ответили так: «Премия за подготовку к началу учебного года была начислена на основании приказа руководителя образовательной организации. Премия была начислена в размере постоянной педагогической нагрузки всем основным педагогам, которые по состоянию на 31.08 состояли в трудовых отношениях с образовательным учреждением. Все выплаты за август произведены в соответствии с начисленной заработной платой, никаких требований директора о возврате не было».

Родители, узнав, что никакие премии вернуть в кассу никто не требует, вздохнули с облегчением. Значит, и учителя увольняться не станут.

Отметим, что «Корифей» – гимназия условно бесплатная, базовое образование в ней предоставляется на общих основаниях, в том числе по прописке. Однако на деле родители вносят ежемесячные благотворительные платежи в «Клуб «Корифей». В том числе за счет этих средств и формируется фонд оплаты труда для педагогов и администрации учебного учреждения.

Екатеринбург, Елена Васильева, Таисия Косачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube