Двое осужденных за изнасилование школьницы сбежали из-под подписки о невыезде

В Свердловской области разыскивают двух жителей Алапаевска – Александра Шаньгина и Александра Быкова, которых суд признал виновными в сексуальном насилии над 15-летней девочкой.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, 6 октября в закрытом заседании Алапаевский городской суд рассмотрел уголовное дело и приговорил Шаньгина к лишению свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Быкова – к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимые на оглашение приговора не явились и объявлены в розыск.

«Отдельно отметим, следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание», – пояснили в суде.

Алапаевск, Елена Владимирова

